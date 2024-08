Rolf Reddemann hat sich im neuen Hausarztzentrum Osterwieck niedergelassen. Er will die medizinische Versorgung im ländlichen Raum auch zukünftig sichern: "Wir bieten jungen Leuten die Möglichkeit, während ihres Medizinstudiums praktische Erfahrungen zu sammeln", sagt der Hausarzt. "Sie sollen den Alltag eines Landarztes erleben und selbst spüren. Im besten Fall sind sie danach so begeistert, dass sie sich nach ihrem Studium bei uns in Osterwieck als Hausarzt niederlassen", so Reddemann.