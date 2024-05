Gehälter in Tschechien weiterhin niedriger als in Deutschland

Eine Verdrängung von deutschen Arbeitnehmenden, wie ursprünglich befürchtet, ist nicht eingetreten. Nur selten sind Arbeitskräfte aus den mittel- und osteuropäischen Beitrittsländern in Deutschland in anspruchsvollen, höher qualifizierten Bereichen tätig. Viele springen dort ein, wo die Jobs aufgrund niedriger Löhne oder ungünstiger Arbeitsbedingungen für heimische Arbeitskräfte wenig attraktiv sind. Für Deutschland ist das ein Plus, denn, so hört man auch aus sächsischen Kommunen, der Fachkräftemangel habe sich längst zu einem regulären Arbeitskräftemangel ausgewachsen – und das in Deutschland wie in Tschechien.

Zwei Jahrzehnte nach dem EU-Beitritt sind nicht nur die Gehälter weiterhin auf einem niedrigeren Niveau als beim deutschen Nachbarn. Auch in den Regionen ist zu sehen, dass die Entwicklung vielerorts langsamer vorangeht. In Deutschland sind nach der Wende Milliarden in die Sanierung des Ostens geflossen. Rote Verbundstein-Gehwege sind das Denkmal dieser Zeit.

Die EU-Osterweiterung Die EU-Osterweiterung bezeichnet den EU-Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern und Malta am ersten Mai 2004. Sie war die größte Erweiterung in der Geschichte der EU von damals 15 auf 25 Staaten.



Sie gilt als wichtiger Schritt in Richtung politischer Stabilität und wirtschaftlicher Zusammenarbeit, sowie als wichtiger Schritt zur Wiedervereinigung Europas nach der Öffnung des "Eisernen Vorhangs" und dem Zerfall des Ostblocks sowie der Sowjetunion.



Die Osterweiterung der EU war für Staaten und Menschen mit verschiedenen Hoffnungen und Ängsten verbunden und wird unterschiedlich bewertet.

Doch über viele Fortschritte haben sie die Menschen in den neuen Bundesländern nicht freuen können, weil sie nicht selbst erarbeitet waren, sondern aus dem Westen übergestülpt wurden, findet der gebürtige Heteborner Hendrik Meyer, der in Quedlinburg aufgewachsen ist. Die Tschechen hätten ihren Weg selbst finden dürfen und müssen, sagt Meyer – auch wenn vieles im Lande grauer ist, sei die Stimmung dennoch besser als in großen Teilen seiner alten ostdeutschen Heimat.

Halberstädter Würstchen im Rückreisegepäck

Auch wenn Hendrik Meyer nach 20 Jahren in Prag in Tschechien angekommen ist – in seinem Herzen bleibt er Sachsen-Anhalter. "Ich bin heute in dieser großen Stadt, in der Metropole, in die Millionen Besucher aus der ganzen Welt kommen, um sie zu sehen. Aber tief innen bin ich immer noch der kleine Junge aus Heteborn, der auf dem Dorf aufgewachsen ist und der den Stallgeruch genauso gern hat wie den Geruch der Großstadt." Bildrechte: picture alliance / dpa-Zentralbild | Stephan Schulz