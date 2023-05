In Wernigerode gibt es seit Dienstag die erste "Hexenampel" in Sachsen-Anhalt. "Dieses Projekt hat für mich eine besondere Bedeutung. Es ist die erste Themenampel in unserem Bundesland und wird sicher ein beliebtes Fotomotiv werden. Ich freue mich, dass es dank der Zusammenarbeit aller Beteiligten endlich geklappt hat", sagte Oberbürgermeister Tobias Kascha.

Die Ampel steht nach Angaben der Stadtverwaltung an der Wernigeröder Feuerwache in der Bahnhofstraße. Der Entwurf für die harztypischen Symbole stammt von der Wernigerode Tourismus GmbH. Die offizielle Einweihung sei für den 7. Juni 2023 geplant.

In der Landeshauptstadt Magdeburg wurden vor einigen Jahren Ampelfrauen wieder abmontiert. In anderen Bundesländern gibt es vereinzelt verschiedene Motive auf Ampeln. In Erfurt bietet die Stadt eine eigene "Ampelmann-Tour" an. Auch im sächsischen Plauen zeigen einige Ampeln das Motiv eines Plauener Künstlers.