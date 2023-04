Allerdings ist Sachsen-Anhalt auch in den unteren Plätzen vertreten: So geht, laut ausgewerteter Rezensionen, der vorletzte Platz an den Kletterwald Thale (3,8), dessen Betrieb Ende 2022 eingestellt wurde – nur das Boulderworx Berlin (3,6) sei schlechter bewertet.

#hinREISEND-Reporter Paul Lüder (links) und Kletterguide Ralf Gentsch waren im Harz zum Klettern und Bouldern. Bildrechte: MDR/Heiko Cinibulk

Was in die Auswertung des Vergleichsportals nicht mit einbezogen wurde: das Klettern und Bouldern draußen an den Bergen – also abseits der Hallen. Für Kletterguide Ralf Gentsch aus Wernigerode ist der Harz mit den Mäuseklippen, dem Großvaterfelsen und den Schnarcherklippen dafür gut geeignet – gerade auch für Anfängerinnen und Anfänger, wie #hinREISEND-Reporter Paul Lüder einer ist. "Das ist ein schönes Gefühl, wenn man es geschafft hat am Ende. Man fühlt sich wie Rocky in dem Film, der oben angekommen ist. Jetzt bin ich bereit für alles", meint Lüder.



Der #hinREISEND-Reporter war gemeinsam mit Kletterguide Ralf Gentsch an allen drei Orten im Harz. Was er dort erlebt hat, sehen Sie in diesem Video.