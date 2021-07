Julius Robert Bosse hat es geschafft. Im März 1892 ist er ganz oben angekommen auf der Karriereleiter eines preußischen Beamten. Der Sohn eines einfachen Böttchers und Brennereibesitzers aus Quedlinburg ist Minister, preußischer Kultusminister. Nur fünf Monate später sorgt er für einen Paukenschlag, jedenfalls bei Lehrern und Schülern. Bosse lässt am 24. August 1892 per preußischem Ministerialerlass verkünden:

Wenn das hundertteilige Thermometer um 10 Uhr vormittags im Schatten 25 Grad zeigt, darf der Schulunterricht in keinem Falle über vier aufeinanderfolgende Stunden ausgedehnt und ebenso wenig darf den Kindern an solchen Tagen ein zweimaliger Gang zur Schule zugemutet werden. Hitzerfrei-Erlass vom 24. August 1892

Die Zustände vor allem an den einfachen Volksschulen damals sind mit heute verglichen katastrophal. Die Kinder sind in engen Holzbänken zusammengepfercht. Mancher Lehrer unterrichtet bis zu 100 Schüler gleichzeitig. Wohl auch deshalb lässt er hinzufügen: "Auch bei geringerer Temperatur ist eine Kürzung der Unterrichtszeit notwendig, wenn die Schulzimmer zu niedrig oder zu eng bzw. die Schulklassen überfüllt sind."

Zustände an den Schulen selbst erlebt

Bosses Geburtshaus in Quedlinburg Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Bosses Hitzefreiverordnung sei sicher auch eine Folge seiner Kindheit in Quedlinburg. Davon jedenfalls ist der Quedlinburger Archivar Friedhelm Hahn überzeugt, der sich intensiv mit Bosse beschäftigt hat. Die beschriebenen Zustände an den Schulen habe Bosse als Kind selbst erlebt, denn er kommt aus bescheidenen Verhältnissen. Der Vater ist Böttcher, der eine günstige Gelegenheit nutzt, um Land zu kaufen, das er später gewinnbringend verkaufen kann. So kann er eine Brennerei gründen und kommt ein wenig zu Geld. Immerhin so viel, es sich leisten zu können, dass der Sohn das Gymnasium besuchen kann.

Nach dem Abitur leistet Robert Bosse seinen Wehrdienst, studiert Rechtswissenschaften in Halle, Heidelberg und Berlin, arbeitet währenddessen und danach an verschiedenen Gerichten. Er steigt dabei die Karriereleiter hinauf. Er wird Finanzchef eines Grafen, dann ins preußische Staatsministerium berufen. Hier wirkt Bosse maßgeblich an den Arbeiterversicherungsgesetzen Bismarcks und am Bürgerlichen Gesetzbuch mit. Dann wird Bosse Staatssekretär, schließlich Kultusminister von Preußen.

Gegen die körperliche Züchtigung an Schulen

Außer für Hitzefrei setzt sich Robert Bosse als Minister für eine bessere Bezahlung der Lehrer und Pfarrer ein und gegen die körperliche Züchtigung an den Schulen. Unter dem Eindruck seiner Erfahrungen als Schüler aus einfachen Verhältnissen, für den die Gesellschaft eigentlich kein Abitur und erst recht keine Politikerkarriere vorgesehen hatte, habe er wohl erkannt, dass aus einem Schüler der geschlagen wird, kein guter Schüler werde und dass bessere Lernbedingungen am Ende auch der Gesellschaft nützten, glaubt Hahn.

Einen Gedenkplakette an Bosses Geburtshaus erinnert an den Ehrenbürger der Stadt. Im Oktober 1895 laden die Quedlinburger ihren inzwischen berühmten Sohn zur Einweihung eines Siegesdenkmals ein, kurz darauf tragen sie ihm die Ehrenbürgerschaft an.



Bis 1899 noch ist Robert Bosse Minister. Zwei Jahre später, am 31. Juli 1901, stirbt er. 1905 erhält eine Quedlinburger Schule seinen Namen, die ihn noch heute trägt. Die Spuren, die er hinterlassen habe, seien aber weit größer, findet Archivar Hahn. Bosse habe durch seine Politik, seine Briefe und Reden dazu beigetragen, dass die Quedlinburger Preußen nicht mehr als Besatzung gesehen hätten. Mit heutigen Worten würde man wohl sagen, Julius Robert Bosse hat zur Integration beigetragen.

Hitzefrei bis heute, Regelung ist Ländersache

Die Regelungen zum Hitzefrei, die Julius Robert Bosse gleich zu Beginn seiner Amtszeit durchsetzte, wirken bis heute. Allerdings gibt es längst keine einheitliche Regelung mehr für alle Schulen in Deutschland. Die Hitzefrei-Regelungen sind Ländersache. Oft sind die Schulleiter für die Entscheidung verantwortlich.