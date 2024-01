Wegen einsetzender Schmelze und Regen steigen an Flüssen in der Altmark, der Börde und im Harz die Pegel. Wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt auf seiner Internetseite mitteilt, ist an der Ohre in Wolmirstedt in der Börde bereits der Richtwert für die Alarmstufe 2 überschritten – mit langsam steigender Tendenz. Für Bennungen an der Helme gilt Alarmstufe 3.