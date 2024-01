Die Hochwassergefahr in Sachsen-Anhalt könnte in dieser Woche wieder akuter werden. Das meldete der Deutsche Wetterdienst am Sonntag. Grund ist den Angaben zufolge ein Wetterumschwung mit milden Temperaturen und Regen. Dadurch werde auch in den Harzer Wintersportgebieten, in denen am Wochenende noch großer Andrang herrschte, der Schnee schmelzen.