An der Ilse in Veckenstedt im Harz ist am Freitag eine neue Hochwasserschutzanlage eingeweiht worden. Für 3,8 Millionen Euro wurden Deiche an beiden Ufern der Ilse, ein Wehr sowie eine neue Brücke für Fußgänger, Radfahrer und den landwirtschaftlichen Verkehr gebaut. Außerdem gibt es jetzt eine Fischtreppe. Die Anlage hält dem Umweltministerium zufolge einem Abfluss von mehr als 40 Kubikmetern pro Sekunde stand, was dem 62-fachen des mittleren Abflusses der Ilse entspreche.