Wetter Regen im Harz: Hochwassergefahr an Bode steigt

Hauptinhalt

Der Deutsche Wetterdienst erwartet in der Nacht zum Sonntag Regen in Sachsen-Anhalt, teilweise auch Schneeregen im Harz. Deshalb rechnet der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft mit steigenden Pegelständen an der Bode.