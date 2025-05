Im Streckennetz der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) kommt es Anfang Juni zu weiteren Beeinträchtigungen. Wie die HSB am Dienstag mitteilten, gibt es auf der Verbindung zwischen Wernigerode und Drei Ahnen Hohne Wartungsarbeiten. Demnach wird am Bahnübergang an der Wernigeröder Frankenfeldstraße eine neue Sicherungsanlage in das Netz integriert.