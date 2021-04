Von den 627 damals gepflanzten Exemplaren überlebte nur ein Drittel die ersten zehn Jahre. Eiben heranzuziehen, scheint schwierig zu sein. Doch sie sollen sich wieder ausbreiten. Denn sie seien Überlebenskünstler, sagt Schattenberg. Eiben würden in Felsspalten wachsen und schützen sich so vor Steinschlag. Trockenheit mache ihnen wenig aus. Die Humboldt-Eibe auf ihrem Felsen, der kaum Nährstoffe bietet, ist ein anschauliches Beispiel dafür.

Dass ausgerechnet die Humboldt-Eibe so alt werden konnte, liegt wohl auch an ihrem sehr speziellen und unzugänglichen Standort. Wie alt sie wirklich ist, weiß allerdings niemand genau. In einem Buch ist ihr Alter mit 1.800 Jahre beziffert, in einem anderen mit 2.000 bis 2.500 Jahre. Alexander von Humboldt schätzte einst die Eibe, die heute seinen Namen trägt, auf ein Alter von 4.000 Jahren. Das sei wohl übertrieben, meint Forstbetriebsleiter Schattenberg. Weil der Stamm hohl sei, könne man das genaue Alter über das übliche Zählen der Jahresringe nicht feststellen. Und Proben von solch einem Baum wolle eigentlich niemand entnehmen.