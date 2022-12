In Harzgerode im Landkreis Harz sucht die Polizei nach Wilderern, die im Bereich des Münchenbergs in einem Busch eine verbotene Tierfalle ausgelegt haben. Wie ein Sprecher erst am Mittwoch berichtete, war bereits vor drei Wochen ein Hund beim Gassigehen mit einer Pfote in das sogenannte Tellereisen geraten.