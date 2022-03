Bis in die Tausenderjahre lagen bei Vogelsdorf noch die Gleise der einstigen Huy-Bahn (Archivbild). Bildrechte: imago stock&people

Geschichte: Die Huy-Bahn (Kursbuchstrecke 319) Als Huy-Bahn wurde die ursprünglich von Jerxleben in Niedersachsen – nördlich am Huy entlang – bis Nienhagen führende Zugstrecke genannt, die hauptsächlich für den Güterverkehr gebaut worden war. Mit der deutsch-deutschen Teilung wurde die Trasse gekappt und in der DDR bis Dedeleben zurückgebaut. Die Sanierung der übrigen Strecke in den 1970er-Jahren war wenig von Erfolg gekrönt: Wie in weiten Teilen des Reichsbahn-Netzes, wurden die verbauten Schwellen durch Betonkrebs stark beschädigt. Im Personenverkehr blieb es bis nach der Wende bei wenigen Zügen pro Tag im Zwei- bis Vier-Stunden-Takt. Die Fahrzeit für die 28 Kilometer lange Strecke betrug bis zu 60 Minuten. Ende Juli 2001 wurde die Stilllegung der Strecke durch das Eisenbahnbundesamt genehmigt und eine Woche später umgesetzt.