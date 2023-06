In Ilsenburg wurde am Sonntag (4. Juni) ein neuer alter Bürgermeister gewählt: Amtsinhaber Denis Loeffke (CDU) und Kandidatin Christin Holuba (SPD) standen zur Wahl – und Loeffke, der bereits seit 14 Jahren Bürgermeister von Ilsenburg ist, hat gewonnen. 66,22 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für Loeffke und 33,78 Prozent für Holuba, erklärte Wahlleiter Henri Fischer das vorläufige Ergebnis gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT. Im Detail sah die Stimmverteilung in den insgesamt sieben Wahllokalen so aus:

Wahllokal 1 – Grundschule Ilsenburg: 67,92 Prozent für Loeffke; 32,08 Prozent für Holuba

– Grundschule Ilsenburg: 67,92 Prozent für Loeffke; 32,08 Prozent für Holuba Wahllokal 2 – Haus der Vereine: 63,09 Prozent für Loeffke; 36,91 Prozent für Holuba

– Haus der Vereine: 63,09 Prozent für Loeffke; 36,91 Prozent für Holuba Wahllokal 3 – Sekundarschule Ilsenburg: 60,94 Prozent für Loeffke; 39,06 Prozent für Holuba

– Sekundarschule Ilsenburg: 60,94 Prozent für Loeffke; 39,06 Prozent für Holuba Wahllokal 4 – Harzlandhalle: 66,73 Prozent für Loeffke; 33,27 Prozent für Holuba

– Harzlandhalle: 66,73 Prozent für Loeffke; 33,27 Prozent für Holuba Wahllokal 5 – Fachschule für Sozialwesen: 73,48 Prozent für Loeffke; 26,52 Prozent für Holuba

– Fachschule für Sozialwesen: 73,48 Prozent für Loeffke; 26,52 Prozent für Holuba Wahllokal 6 – Kita Darlingerode: 66,09 Prozent für Loeffke; 33,91 Prozent für Holuba

– Kita Darlingerode: 66,09 Prozent für Loeffke; 33,91 Prozent für Holuba Wahllokal 7 – Feuerwehr Darlingerode: 62,37 Prozent für Loeffke; 37,63 Prozent für Holuba

Bei der Briefwahl, so Wahlleiter Fischer weiter, hätten 66,15 Prozent für Loeffke und 33,85 Prozent für Holuba gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,1 Prozent. "Sie ist höher, als vor sieben Jahren. Damals lag die Wahlbeteiligung bei rund 41 Prozent", erklärt Fischer.

Kandidat Denis Loeffke (CDU)

Denis Loeffke bleibt im Amt. Bildrechte: MDR Pauline Vestring Denis Loeffke wurde am 12. September 1968 in Wernigerode geboren, wohnt in Drübeck, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Loeffke ist seit November 2009 Bürgermeister von Ilsenburg. Sein Motto für den Wahlkampf lautete: "Mit Erfahrung Zukunft gestalten". Er erklärt seine Motivation: "Wir haben vieles begonnen, was ich weiter- und zu Ende führen möchte, zum Beispiel den Ausbau des Hochwasserschutzes." Außerdem habe er durch die vergangenen Jahre, zum Beispiel mit Blick auf Überschwemmungen und Pandemie, einiges gelernt, das im auch zukünftig im Amt als Bürgermeister helfen würde.



Loeffke hat eine Ausbildung zum Facharbeiter für Eisenbahnbautechnik mit Abitur bei der Deutschen Reichsbahn in Magdeburg absolviert und später Jura in Jena studiert. So arbeitete er von 1998 bis 2000 als angestellter Rechtsanwalt und Rechtskundelehrer, bevor er von 2000 bis 2009 das Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Harzvorland-Huy leitete. Außerdem geht Loeffke zwei Ehrenämtern nach: Er ist erster Vizepräsident des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt und Mitglied des Präsidiums des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.

Kandidatin Christin Holuba (SPD)