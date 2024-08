Ein Investor aus Niedersachsen will im Ilsetal zwischen Bühne und Stötterlingen im nördlichen Harzvorland Kies abbauen. Seine Chancen sind mit einem kürzlich erteilten Planfeststellungsbeschluss gestiegen. Doch die Kiesabbau-Gegner lassen nicht locker. Nachdem vergangene Woche Umweltminister Armin Willingmann (SPD) bei den besorgten Einwohnern in Stötterlingen war, sind am Mittwochabend Vertreter des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) zu Gast gewesen.