Erstimpfling 2020 Edith Kwoizalla mit ihren Kindern Burga, Wolfgang und Gerhard

Es herrscht eine beinahe gespenstische Stille in dieser riesigen Halle am August-Bebel-Ring in Quedlinburg. Bis etwa Mitte des Jahres herrschte hier Hochbetrieb – an diesem Donnerstag wird von den acht Impfkabinen nur noch eine genutzt. Abschied liegt in der Luft. Das spürt Leiterin Annelie Dietze kurz vor Schluss. "Es ist ein merkwürdiges Gefühl, weil zwei Herzen in meiner Brust schlagen", sagt sie. Wehmut schwingt mit.

Sie erinnere sich an eine bewegende und schöne Zeit in den vergangenen neun Monaten, aber mitunter auch an turbulente Momente. Mit der Schließung hofft Dietze nun aber vor allem, "dass wir die Pandemie ein Stück weit zur Seite legen können und der normale Alltag – soweit wie es möglich ist – wieder zurückkehrt."

Wir sind froh, dass wir das jetzt hinter uns haben Sie gehören zu den letzten Impflingen im Impfzentrum Harz: Cindy Hamann und René Lindemann

Bevor Annelie Dietze die Türen endgültig für die Öffentlichkeit schließt, werden die letzten Spritzen mit Biontech/Pfizer aufgezogen – für terminierte Zweitimpfungen. Bestimmt sind sie für Cindy Hamann und René Lindemann aus Halberstadt. Beide melden sich pünktlich am Empfang, sprechen mit dem leitenden Arzt und setzen sich anschließend gemeinsam auf die Liege in Kabine 3.

Hofft, dass die Schließung auch zu einem Zeichen wird, dass die Pandemie ein Stück besiegt ist: Annelie Dietze.

Alles wirkt routiniert, weil in den letzten Monaten x-mal gesehen. Schulter freimachen, desinfizieren, rein den Pieks, Pflaster drauf, fertig. "Wir sind froh, dass wir das jetzt hinter uns haben", sagen beide unisono. Im Impfzentrum Harz die letzten Impflinge zu sein, dass "wussten wir nicht und sind überrascht", fügt René Lindemann mit einem Lachen hinzu. Mit diesen beiden Pieksen endet das generalstabsmäßige Impfen ganz unspektakulär.

Bundesweit erste Impfung von hier verabreicht

Begonnen hatte man gerade hier dagegen mit bundesweit medialer Aufmerksamkeit: Das Impfzentrum Harz hatte Ende vergangenen Jahres den offiziellen Impfstart in Deutschland ignoriert. Seinerzeit hieß es insbesondere aus Reihen der Bundespolitik, ‚jeder Tag zählt‘. Weil das Impfzentrum Harz einsatzbereit und Impfstoff verfügbar war, entschied der damalige Leiter, Immo Kramer, keine Zeit zu verschenken. So erlangte am zweiten Weihnachtsfeiertag – also bereits einen Tag vor dem offiziell geplanten bundesweiten Impfstart – die 101-jährige Edith Kwoizalla internationale Aufmerksamkeit als Erstgeimpfte in Deutschland. Nun schließen, wie hier im Harz, alle Impfzentren in Sachsen-Anhalt pünktlich zum 30. September, so wie es vom Sozialministerium angekündigt worden war.

Impfzentrum bestand ein dreiviertel Jahr