Harzgerode ist Hauptsitz der Firma in Deutschland, eine Tochter der chinesischen Bohai Automative Systems Co., Ltd. mit Sitz in China. Sie hatte eine Patronats-Erklärung zurückgezogen, was bedeutet, dass sie nicht mehr die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen gewährleisten will. An einem zweiten Standort im thüringischen Sömmerda arbeiten weitere knapp 100 Menschen für das Unternehmen.