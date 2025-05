Harzkuh galt als ausgestorben

Was heute normal erscheint, war vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar: Im Harz stehen rund 1.000 rotbraune Harzkühe mit ihren Kälbern auf den Weiden. Als Uwe Thielecke vor über 40 Jahren seine landwirtschaftliche Ausbildung absolvierte, galt die Harzkuh als ausgestorben. Sie war ursprünglich eine Drei-Nutzungs-Rasse, wurde als Zugtier eingesetzt, gab Milch und Fleisch. Die Harzkuh robust und kam mit den klimatischen Bedingungen und kargen Futter im Oberharz gut zurecht. Für eine hohe Milchproduktion war die Harzkuh hingegen ungeeignet, und galt so zunehmend als unwirtschaftlich.

Mithilfe von eingefrorenem Sperma und den letzten Muttertieren begannen engagierte Landwirte in Niedersachsen in den 1980er Jahren wieder mit der Zucht der Rasse. Im Jahr 1995 wurde dann in Tanne in Sachsen-Anhalt das offizielle Zuchtbuch wieder geöffnet. Die nach Jahrzehnten erste Körung dieser Rasse – wie die Auswahl geeigneter Tiere für die Zucht genannt wird – erfolgte mit sechs Tieren des Tanners Gerald Freystein, einem engagierten Nebenerwerbslandwirt. Kurz darauf stießen Thieleckes hinzu. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

"Genau in dem Jahr hat mir meine Frau ein Harzkuhkälbchen zum Geburtstag geschenkt", erinnert sich Uwe Thielecke. Damals hätten sie noch nicht gewusst, dass sie die Tiere einmal züchten werden. Das sei damals nicht geplant gewesen. Heute haben die Thieleckes 170 Kühe.

Bio-Hof mit eigener Schlachterei – auf dem Brocken

Seit nunmehr 30 Jahren widmet sich die Familie dem roten Höhenvieh. Sie hat geholfen, dass die Rasse erhalten blieb. Etwa 500 Rinder stehen heute auf Thieleckes Weiden im Oberharz, darunter die erwähnten 170 Muttertiere. Thielecke ist Bio-Landwirt. Seine Tiere bekommen kein Kraftfutter, nur das, was sie auf der Weide finden, oder im Winter eben das Heu von den Bergwiesen. Dieses natürliche Futter enthält viele verschiedene Kräuter und Gräser, rund 200 verschiedene Arten seien es, sagt Thielecke. Das alles mache das Fleisch zart und aromatisch. Die Milch werde nicht vermarktet. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Die jungen Kühe bleiben in der Herde oder werden verkauft, die jungen Bullen mit zwei Jahren geschlachtet. Weil die Thieleckes die Tiere zum Schlachten nicht mehr weit transportieren wollten, haben sie eine eigene kleine Schlachterei auf ihrem Bauernhof errichtet. Das Schlachten selbst erfolgt laut Thielecke "stressfrei". Die Tiere seien nur von Leuten umgeben, die sie auch kennen. Das mache sich bei der Fleischqualität bezahlt.

Mehrere Standbeine als Rettung für schlechte Zeiten

In der Familie ist längst die Nachfolgegenration angetreten. Tochter Julia und ihre Zwillingsschwester mischen heute kräftig mit auf dem Hof. Sie seien damit groß geworden, erklärt Julia Thielecke, es war irgendwie immer klar, dass sie auch mit einsteigen. Ihre Begründung: "Hauptsächlich, weil die Arbeit einen ausfüllt und so viel Spaß macht. In einem Familienbetrieb ist es echt schön zu arbeiten, viel besser als in einem Angestelltenverhältnis." Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Das alles klingt nach einer Erfolgsgeschichte. Doch Uwe Thielecke gibt zu bedenken: "Die Leute denken, die Kurve gehe immer nur nach oben. Das war nicht so." Es habe immer wieder auch Rückschläge gegeben. Genutzt hat den Thieleckes dabei, dass ihr Unternehmen weitere Standbeine hat – den Tourismus und die Selbstvermarktung. Thieleckes bauten einen Hofladen, dann eine eigene Schlachterei, schließlich ein Restaurant, in dem die eigenen Produkte vermarktet werden. "Als wir die Trockenheit hatten und wir viele Tiere nicht mehr ernähren konnten und abgeben mussten, hat uns der Tourismus über Wasser gehalten, während der Corona-Zeit war es die Landwirtschaft", erklärt Susann Thielecke, die Brockenbäuerin. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß