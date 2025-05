Was heute normal erscheint, war vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar: Im Harz stehen rund 1.000 rotbraune Harzkühe mit ihren Kälbern auf den Weiden. Als Uwe Thielecke vor über 40 Jahren seine landwirtschaftliche Ausbildung absolvierte, galt die Harzkuh als ausgestorben. Sie war ursprünglich eine Drei-Nutzungs-Rasse, wurde als Zugtier eingesetzt, gab Milch und Fleisch. Dafür war die Harzkuh robust und kam mit den klimatischen Bedingungen und kargen Futter im Oberharz gut zurecht. Für eine hohe Milchproduktion war die Harzkuh hingegen ungeeignet, und galt so zunehmend als unwirtschaftlich.

Mithilfe von eingefrorenem Sperma und den letzten Muttertieren begannen engagierte Landwirte in Niedersachsen in den 1980er-Jahren wieder mit der Zucht der Rasse. Im Jahr 1995 wurde dann in Tanne in Sachsen-Anhalt das offizielle Zuchtbuch wieder geöffnet. Die nach Jahrzehnten erste Körung dieser Rasse – wie die Auswahl geeigneter Tiere für die Zucht genannt wird – erfolgte mit sechs Tieren des Tanners Gerald Freystein, einem engagierten Nebenerwerbslandwirt. Kurz darauf stießen Thieleckes hinzu.