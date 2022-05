Mutmaßliche Kabeldiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Halberstadt für einen weitgehenden Stromausfall gesorgt. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Täter in der Nacht in einen städtischen Tunnel eingedrungen waren. Dort machten sie sich an den Kabeln zu schaffen und sorgten gegen 2 Uhr für einen Kurzschluss in der Hauptleitung.