Kurz vor 11 Uhr treffen alle ein. Am Rande einer kleinen Parkanlage mitten im Harzort Stiege ist der traditionelle Sammelpunkt. Die, die schon vor Ort sind, recken die Hälse, wollen schauen, welche Themen die anderen gewählt haben, in welchen Kostümen die Nachbarn erscheinen.

Ganz vorn, gleich hinter dem Spielmannszug aus dem Nachbarort Hasselfelde, haben sich "Weinliebhaber" gruppiert. Auf der Ladefläche eines Kleinlasters thront ein riesiges Weinfass. Vorn am Auto steht "Stiege Helau" und an der Seite: "Es gibt Weine, die mit den Jahren besser werden, und dann gibt es Jahre, die nur mit Wein besser werden". Flankiert wird der Wagen von Fußläufern, die dick in hellgrüne und violette Luftballons eingepackt sind. Bildrechte: Carsten Reuß/MDR

Stiege im Harz: Fasching schweißt Ort und Familien zusammen

Gleich dahinter wartet der Familienverband von Lucy Lehmann. Alle haben sich als bunte Fische verkleidet. Sie habe schon als Kind beim Faschingsumzug mitgemacht, erklärt sie. Das Fest sei auch immer ein großes Wiedersehen mit allen Familienmitgliedern. Das Fastnachtsfest und der Umzug schweißen den Ort zusammen, findet man auch bei Familie Bierey. Früher waren sie bei den Umzügen dabei. Diesmal haben sich Vater, Mutter, Tochter und Schwägerin aufs Zuschauen geeinigt. Bildrechte: Carsten Reuß/MDR

Lucy Lehmann in ihrem lustigen Fischkostüm hat sogar ihr Kleinkind im Kinderwagen beim Umzug dabei. In Stiege wird man schon ganz früh herangeführt an die Tradition der Fastnacht.

Fast 400 Jahre Stieger Fastnacht

Und diese Tradition ist wirklich sehr alt. Im Jahr 1638 haben sich 20 Familien aus dem Rheinland im damals nach einer Pestepidemie fast entvölkerten Ort Stiege angesiedelt, erklärt Ralf Rode, der zweite Präsident des Stieger Faschingsclubs. Die Rheinländer brachten damals die Tradition der Fastnachtsfeiern mit. Seitdem wird in Stiege Fastnacht oder auch Fasching gefeiert. Zu DDR-Zeiten wurde die Tradition im Dorfklub am Leben erhalten. Nach der Wende gründete sich dann der Faschingsclub. Bildrechte: Carsten Reuß/MDR

Mit etwas Verspätung setzt sich der Zug schließlich in Bewegung. Eigentlich sollte es Punkt 11:11 Uhr losgehen, aber das sieht man hier nicht gar so eng. Schließlich haben alle am Abend vorher bei der Büttensitzung schon Durchhaltevermögen bewiesen. Den bunten Fischen folgen Pinguine. Die 80er sind im passenden Outfit und mit einer glitzernden Disco-Kugel vertreten. Sogar der Weihnachtsmann ist dabei. Im Umzug von Stiege gibt es alles.

Faschingsumzug begeistert im Harz

Die Verkleidungen sind Ergebnisse wochenlanger und vor allem heimlicher Arbeit. Da wurde gesägt, geklebt, genäht und gehämmert – und akribisch darauf geachtet, dass die Idee bis zum Umzug geheim bleibt. Deshalb sehen die meisten Teilnehmer auch erst zu Beginn des Umzuges, was die anderen Gruppen gebastelt haben. Bildrechte: Carsten Reuß/MDR