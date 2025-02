Karneval 2025 Seit fast 400 Jahren schweißt Fasching die Menschen in Stiege zusammen

25. Februar 2025, 10:52 Uhr

Es ist Karnevalszeit. Auch in Sachsen-Anhalt sind die Narren und Närrinnen los. Ein Ort mit einer ganz besonderen Geschichte ist Stiege im Harz. Dort feiert man schon seit fast 400 Jahren Fasching und ist in dieser Zeit zu einer echten Hochburg geworden. Am Wochenende kamen daher auch einige Touristen zum Umzug.