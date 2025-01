Genau in dieser Phase werden die Eltern aus Bühne jetzt aktiv. Sie haben Transparente gegen das Kita-Aus rausgehängt. Sie sprechen andere Eltern an, werben für ihre kleine Kita, wollen mehr Kinder nach Bühne holen. Und sie wollen laut werden, ihre Chance nutzen – und sei sie noch so klein. Denise Gallus spricht für alle Eltern, als sie sagt: "Dass sich was ändern, dass gespart werden muss, ist auch den Eltern klar. Aber so?"