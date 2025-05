In Osterwieck im Landkreis Harz sollen zwei öffentliche Kindertagesstätten geschlossen werden. Es geht um die Einrichtungen in den Ortsteilen Rohrsheim und Bühne. Am Montagabend kommt es deshalb zu einem Krisentreffen zwischen der Stadt und betroffenen Eltern.

Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er wolle für Verständnis werben. Der demografische Wandel mit sinkenden Geburten habe mittlerweile auch Osterwieck erreicht. Zudem müsse ein Defizit bei den Betreuungskosten von rund zwei auf 1,5 Millionen Euro gesenkt werden. Gleichzeitig sollen aber die Beiträge für die Eltern stabil bleiben. Dennoch sei Heinemann für mögliche Lösungsvorschläge offen, wie die Einrichtungen doch noch gehalten werden können. Bildrechte: Dirk Heinemann/MDR

Eltern der Kita-Kinder: "Das sollte man nicht mit Zahlen messen"

Denise Gallus hat eine Tochter in der Kita in Bühne. Laut Stadt werden dort, ohne Hort eingerechnet, elf Kinder derzeit betreut. Gallus sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Einrichtung sei wie ein kleines Einfamilienhaus. Ihre Tochter aus dem gewohnten Umfeld zu reißen, wäre schlimm. "Wir reden über Kinder, über unsere Zukunft, das sollte man nicht mit Zahlen messen. Wir investieren etwa in Straßen, warum nicht auch in unsere Kinder."

Von dem Gespräch am Montagabend erwarte sie Transparenz von der Stadt, etwa beim Thema Finanzen. Die Tochter von Marcella Huchel besucht die Einrichtung in Rohrsheim. Nach Angaben der Stadt werden dort, ebenfalls ohne Hort eingerechnet, 17 Kinder betreut. Das Argument "Geld" mache Huchel traurig. Da müsse eben an anderer Stelle gespart werden. Außerdem habe sie Angst, wenn ihre Tochter womöglich in eine andere, größere Kita gehen müsse, dass sie sich dann nicht mehr so entfalten könne. "Wir wollen nicht, dass die Dörfer aussterben, das passiert, wenn die Kitas wegfallen."

