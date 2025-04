Seit Beginn des Jahres gilt in der Europäischen Union eine Pflicht zur Getrenntsammlung von Alttextilien. Diese wurde im Kreislaufwirtschaftsgesetz in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Die Sammlung von Alttextilien müssen nun die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger organisieren. Diese nimmt "Humana" daher in die Pflicht: "Statt wie bisher Stellplatz- und Abfallgebühren erheben zu können, werden die Kommunen künftig für den Service der Sammler und Sortierer zahlen müssen."