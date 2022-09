Dabei ist beinah einmalig, was Werner Gutbier getan hat. Vor allem die lange Dauer seines Wald-Experiments macht es so besonders. Die meisten Versuchsflächen sind nur wenige Jahre alt, gibt Gutbier zu bedenken. Dabei wachsen Bäume in ihrer Jugend anders als im Alter. Erst nach 30 Jahren könne man wirklich Vergleiche ziehen. Und genau diese 30 Jahre sind jetzt um im Versuchswald des Werner Gutbier bei Hasselfelde. Der ist nach all den gemachten Erfahrungen überzeugt: Monokulturen haben keine Zukunft mehr, und in den künftigen Wäldern werden andere Baumarten wachsen als heute.