Ärztinnen und Ärzte in Sachsen-Anhalt unterstützen die Aufforstung im Harz. Der Präsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, Uwe Ebmeyer, hat am Freitag mit Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) in Wernigerode erste Setzlinge im Stadtpark gepflanzt. Die Ärztekammer spendete zudem 13.000 Euro.