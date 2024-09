Wenn man auf Straßen in den Harzer Bergen unterwegs ist, fallen zwei Dinge auf: Es gibt seit vier, fünf Jahren bis dahin ungeahnte Sichtachsen. Und Holz-Laster, die Totholz und das, was in Wirtschaftswäldern zu retten war, abtransportiert haben, sind deutlich weniger geworden. Wie geht es also dem Waldumbau nach Dürrejahren, Stürmen und Borkenkäfern?