34 Millionen teurer Neubau Neues Klinikgebäude in Wernigerode eingeweiht

Hauptinhalt

Das Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben ist gewachsen. Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit ist am Freitag am Standort Wernigerode ein neues Klinikgebäude eingeweiht worden. Insgesamt 34 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert.