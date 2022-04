Bisher sei man bestrebt gewesen, sowohl den Kreißsaal in Quedlinburg als auch die Station in Wernigerode zu betreiben. Durch die Personalausfälle sei dies jetzt nicht mehr möglich. Die Kritik mehrerer Hebammen, dass es bereits vor der Pandemie zu wenig Personal gegeben hätte, wies Koch zurück. Man habe zwanzig Hebammen im Haus und zudem ständig die Ärzteschaft in der Geburtenhilfe und der Kinderheilkunde verstärkt.

Am Dienstag war der Kreißsaal in Quedlinburg geschlossen worden. In einem offenen Brief hatten daraufhin mehrere Hebammen der Klinik Versäumnisse in der Personalpolitik vorgeworfen. Unter anderem sei nicht die Pandemie Auslöser der prekären Personalsituation. Zudem sei die Schließung in Quedlinburg schlecht kommuniziert worden. Eine sehr gut funktionierende Geburtshilfe in schönen vorhandenen Räumlichkeiten sei vorzeitig beendet, hieß es.