Sachsen-Anhalts Landesregierung will den kommunalen Finanzausgleich weiterhin auf Basis der Zahlen des Zensus 2022 berechnen. Das teilte das Finanzministerium MDR SACHSEN-ANHALT mit. Zuvor hatten mehrere Kommunen in Sachsen-Anhalt vom Land eine neue Berechnung für den Finanzausgleich gefordert.

In Halberstadt ( Landkreis Harz ) haben sich unter anderem Oberbürgermeister sowie Vertreter von kreisfreien Städten und Einheitsgemeinden getroffen. Wie die Stadt mitteilte , haben die mehr als 40 Teilnehmer die sogenannte "Halberstädter Erklärung zur Zukunft der kommunalen Finanzausstattung verabschiedet".

Sie fordern, künftig auf die aktuellen Einwohnerzahlen aus den Melderegistern zu setzen – also auf jene Daten, die in den Meldeämtern geführt werden. Nach Angaben der Stadt Halberstadt liegen die Zensus-Zahlen teilweise deutlich unter den tatsächlichen Einwohnerzahlen. Dadurch würden allein der Stadt Halberstadt Millionenbeträge an Landesmitteln entgehen.