Sachsen-Anhalts Landesregierung will den kommunalen Finanzausgleich weiterhin auf Basis der Zahlen des Zensus 2022 berechnen. Das teilte das Finanzministerium MDR SACHSEN-ANHALT mit. "Aus Sicht des Ministeriums der Finanzen gibt es keinen Grund, andere Zahlen als die der aktuellsten Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes zu verwenden", teilte das Ministerium mit. Die Zahlen unterlägen einer umfassenden Prüfung und böten die höchste Gewähr für ihre Genauigkeit.

Zuvor hatten mehrere Kommunen in Sachsen-Anhalt vom Land eine neue Berechnung für den Finanzausgleich gefordert. In Halberstadt ( Landkreis Harz ) hatten sich vergangene Woche unter anderem Oberbürgermeister sowie Vertreter von kreisfreien Städten und Einheitsgemeinden getroffen. Wie die Stadt mitteilte , haben die mehr als 40 Teilnehmer die sogenannte "Halberstädter Erklärung zur Zukunft der kommunalen Finanzausstattung verabschiedet".

Darin fordern sie, künftig auf die aktuellen Einwohnerzahlen aus den Melderegistern zu setzen – also auf jene Daten, die in den Meldeämtern geführt werden. Nach Angaben der Stadt Halberstadt liegen die Zensus-Zahlen teilweise deutlich unter den tatsächlichen Einwohnerzahlen. Dadurch würden allein der Stadt Halberstadt Millionenbeträge an Landesmitteln entgehen. "Diese Verluste sind zu hoch, um einfach darüber hinwegzusehen", sagte Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU). "Insbesondere wenn unsere Einwohnermeldezahlen offensichtlich genauer sind als die Zensusschätzung und ein ganz anderes Bild vermitteln."