Veränderung 2: Kristin Otto stellt außerdem ihre gesamte Ernährung um. Wenn sie heute ihren Küchenschrank öffnet, sieht es da ganz anders aus als früher: kein Industriezucker, kein Weizen, keine Lebensmittel, die potentiell Krebs fördern könnten. Stattdessen gibt es bei ihr viele Proteine und rote Beeren. "Sollte ich nochmal krank werden oder ein Krebs ausbrechen, will ich ausschließen können, dass es an der Ernährung lag."

Kristin Otto ist erst dieses Jahr von Holzweißig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nach Halberstadt gezogen. Hier leitet sie mittlerweile eine christliche Kita und wohnt in derselben Straße, in der sie einst aufgewachsen ist. Das Grab ihrer Mutter liegt nur ein paar Minuten von ihrer Wohnung entfernt.

Eine weitere Veränderung in ihrem Leben: viele neue Tattoos, die etwas mit ihrer Lebensgeschichte zu tun haben. Bildrechte: Daniel Tautz/ MDR

"Hier komme ich zum Lachen und zum Weinen her", sagt sie als sie vor das gepflegte Grab mit den hellen kleinen Steinen tritt. "Also ich sehe es so, dass meine Mutter mir zweimal das Leben geschenkt hat." Einmal zur Geburt und einmal, weil sie sie so penetrant zur Vorsorge gedrängt habe. Nur so kann Kristin Otto das Leben führen, wie sie es heute tut. Und damit kommen wir zu Veränderung 4: Der ganz grundsätzlichen Einstellung zum Leben.