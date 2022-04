Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (CDU) will nach den Großbränden im Nationalpark Harz einen Runden Tisch einberufen. Dieser soll in den kommenden 14 Tagen Fachleute aus dem Landkreis Harz, Vertreter des Nationalparks und der Landesregierung versammeln und Konsequenzen und Lösungen erörtern. Das sagte Schulze am Samstag nach einer Besichtigung der abgebrannten Flächen.