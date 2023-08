In der Gedenkstätte für die Opfer des KZ-Außenlagers Langenstein-Zwieberge im Landkreis Harz haben Unbekannte die Buchstaben einer Inschrift von einer Steinsäule gestohlen. Wie die Polizei in Halberstadt am Samstag mitteilte, bestehen die gestohlenen Buchstaben aus Bronze, sind jeweils zehn mal fünf Zentimeter groß und waren mit Dübeln und Klebstoff am Mauerwerk befestigt.