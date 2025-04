Auch Larysa Voloshyna besucht die "Tage der Begegnung" – die Ukrainerin ist zum ersten Mal in Langenstein. Als das Lager im April 1945 befreit wurde, kam für ihren Onkel jede Hilfe zu spät gilt. Boris Bozdogan gilt als das letzte Todesopfer im Lager Langenstein-Zwieberge. Auch an ihn erinnert seit Ende letzten Jahres eine Namenstafel am südlichen Massengrab, an der Larysa gemeinsamen mit ihren beiden Kindern innehält. "Das ist ein sehr großes Ereignis in meinem Leben, heute hier zu sein und am Grab eines Familienmitglieds, das verschollen war, zu stehen."