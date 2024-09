Nachdem in Osterwieck mehrere Lagerhallen abgebrannt sind, ermittelt die Polizei seit Montag zur Brandursache. Der Gebäudekomplex war am Samstagvormittag in Brand geraten. Die Feuerwehr beendete die Löscharbeiten im Landkreis Harz am späten Sonntagvormittag. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit.