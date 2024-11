Angesichts der Ausgaben war Kritik laut geworden, dass das Geld besser in Schulen investiert werden sollte. "Ich sage: Das eine tun und das andere nicht lassen", so Balcerowski. "Der Landkreis Harz hat in den letzten Jahren 21 Millionen Euro in die Schulsubstanz investiert. Es ist nicht so, dass wir nichts getan haben. Aber natürlich sind wir noch nicht am Ende."