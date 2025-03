Der Landkreis Harz setzt den Rotstift an und will künftig mehr Geld sparen. Mittwochabend wurde dazu im Kreistag mehrheitlich ein Konzept beschlossen. Hintergrund ist ein Defizit von rund 7 Millionen Euro im Haushalt 2025 .

Wie Landrat Thomas Balcerowski (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sollen beispielsweise in der Verwaltung 70 Stellen abgebaut werden. Das reiche aber nicht aus. So würden auch Zuschüsse in der Kultur gestrichen, wie etwa für die Galerie Lyonel Feiniger in Quedlinburg sowie für das Kloster Michaelstein in Blankenburg.