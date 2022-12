Dorfladen-Jubiläum Fünf Jahre "Landmarkt Veckenstedt"

Es drohte nämlich eine ganz andere Entwicklung. In dem Gebäude des heutigen Landmarktes schloss im August 2016 die letzte Kaufhalle des Ortes. Fünfzehn Monate später (am 14.12.2017) eröffneten die Einwohner an gleicher Stelle ihre eigene Kaufhalle: Den Landmarkt und zwar als Genossenschaft.