Lehrermangel Woran Bewerber für Lehramt beim Seiteneinstieg scheitern

Im Landkreis Harz fehlen – wie im ganzen Land – Lehrerinnen und Lehrer. Das Land wirbt für Seiteneinsteiger. Interessierte konnten sich in dieser Woche in Blankenburg über den Beruf und Bewerbung ohne Lehramtsstudium informieren, an der "August Bebel-Schule, deren Elternrat wegen des akuten Lehrermangels schon einen offenen Brief geschrieben haben.

Beim "Speed-Dating" von Ministerium und Schulamt stellen sich die Bewerberinnen und Bewerber mit ihren Problemen und Fragen vor. Und hoffen auf Unterstützung und Hilfe.

Berufswunsch Sportlehrer

Jesús Aparicio will Sportlehrer werden. Der Spanier arbeitet als Physio- und Sporttherapeut. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Name: Jesús Aparicio

Beruf: Sport- und Physiotherapeut

will Sportlehrer werden

Jesús Aparicio will Lehrer im Harz werden. Der Spanier ist Sport- und Physiotherapeut in Blankenburg. Für seine Bewerbung als Lehrer hat er eine Absage bekommen. Aparicio erfüllt die Voraussetzungen: Er hat Sport in Granada studiert, sein Zeugnis wurde von der Kultusministerkonferenz für Deutschland anerkannt. Ausreichende Deutschkenntnisse konnte der Spanier nachweisen, der mit seiner Familie im Harz lebt.

Beim "Speed-Dating" für Seiteneinsteiger in Blankenburg will er wissen, was er tun muss, damit seine Bewerbung erfolgreich ist. Er macht die Runde in dem hohen Saal in der Sekundarschule "August Bebel", in der Fachleute vom Landesschulamt und vom Bildungsministerium Fragen zur Qualifikation und zum Bewerbungsprozess beantworten. Außerdem sind die Schulleiterin der Bebel-Schule vor Ort und Thomas Doll, der selbst seit einem Jahr als Seiteneinsteiger Sportlehrer in Blankenburg geworden ist.

Am Ende der Infoveranstaltung ist Aparicio zuversichtlich: In Blankenburg wird ein Sportlehrer gesucht. Er erfüllt die Voraussetzungen. Er schält sich eine Mandarine und wartet, dass die Schulleiterin Zeit für ein Gespräch hat. Er wird sich gleich heute bei ihr vorstellen und über den Job erkundigen.

Welche Voraussetzungen müssen Seiteneinsteiger für den Lehrer-Beruf erfüllen? Wer in Sachsen-Anhalt Lehrerin oder Lehrer an einer Grundschule, Sekundarschule oder einem Gymnasium werden will, aber nicht speziell dafür studiert hat, muss mindestens einen Bachelor- oder Diplom-Abschluss nachweisen. Aus dem Studium muss sich ein Schulfach oder ein Neigungsfach ableiten lassen. Ein einfaches Beispiel: Wer Physik studiert hat, aber nicht auf Lehramt, käme mit diesen Voraussetzungen als Lehrerin oder Lehrer für Physik im Seiteneinstieg infrage.



Wer nicht Deutsch als Muttersprache hat, muss außerdem das Sprachniveau C1 nachweisen.

Promovierte Mathematikerin will lehren

Lamprini Ananiadi will Mathe an Schulen unterrichten. Sie hat bereits ihr eigenen Lehr-Institut in Wernigerode. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Name: Dr. Lamprini Ananiadi

Beruf: Mathe-Nachhilfelehrerin und Verkäuferin

will Mathelehrerin werden

Bei Lamprini Ananiadi sind die Deutschkenntnisse die Hürde auf dem Weg zum Lehrerinnenjob. Die Griechin ist promovierte Mathematikerin und unterrichtet bereits ich ihrem eigenen Lehr-Institut für Mathematik in Wernigerode, zu dem etwa Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen für Nachhilfe kommen.

Ihre Deutschkenntnisse hat sie mit einem B2-Zertifikat abgeschlossen, das eine Stufe unter dem geforderten C1-Niveau liegt. Das Problem sei auch, dass es im Harz schwierig, das Zertifikat zu machen. Die nächste Prüfungsstelle sei in Braunschweig.

Ihren Doktor hat sie an der Uni Magdeburg gemacht. "Dann habe ich gelernt, dass man nicht unbedingt ein Lehramtsstudium haben muss, um Lehrer hier in Deutschland zu werden", erzählt sie.