2022 war es vor allem am Brocken zu mehreren Waldbränden gekommen. Dabei gestalteten sich die Löscharbeiten am Boden in unwegsamem Gelände oft schwierig. Anfang September kämpften fast 2.000 Einsatzkräfte nahe Schierke eine Woche lang gegen die Flammen. Der Landkreis rief den Katastrophenfall aus und musste Löschflugzeuge beziehungsweise -hubschrauber von der Bundespolizei, der Bundeswehr sowie aus Österreich und Italien anfordern. Die Kosten gingen in die Millionen. Kurz danach beschloss der Kreistag, ein Löschflugzeug auf Abruf einrichten zu wollen. Vorgaben sind eine ständige Bereitschaft des Fliegers im Frühling und Sommer und eine Traglast von mindestens 2.000 Litern Löschwasser.