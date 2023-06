Das neue Harzer Löschflugzeug ist am Donnerstag seinen ersten Einsatz geflogen. Wie die Rettungsleitstelle im Harz MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde das Flugzeug vom Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg angefordert. Die Maschine hob am Morgen nach 8 Uhr ab, so Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse.