In den kommenden Tagen werden die örtlichen Feuerwehrkameraden am Löschflugzeug trainieren, sagt Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. "Nach der Winterpause frischen wir alles auf, was wir in den letzten zwei Jahren schon gemacht haben – theoretisch wie auch praktisch." Damit meint Lohse vor allem das Betanken mit 2.200 Liter Löschwasser in nur knapp anderthalb Minuten. Da müsse im Ernstfall jeder Handgriff sitzen. Hinzukommt, dass dem Löschwasser ein Brandverzögerer beigemischt werden kann. "Wir planen, 2.000 Liter Retardant anzuschaffen – je zur Hälfte an der Basis in Ballenstedt sowie am Einsatzflugplatz bei Hasselfelde deponiert", erklärt Lohse.