Waldbrandgefahr Landkreis Harz will Löschflugzeug einsetzen

Im Landkreis Harz musste in diesem Jahr schon häufig gegen Waldbrände gekämpft werden. Mit klassischen Löschfahrzeugen ist das je nach Gebiet schwierig. So kam bereits die Brockenbahn zum Einsatz, aber auch Löschhubschrauber. Der Landkreis will nun unabhängiger werden – und denkt über den Einsatz eines Löschflugzeuges nach.