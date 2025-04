Waldbrandgefahr 100.000 Liter: Brockenbahn transportiert Löschwasser in den Oberharz

11. April 2025, 18:05 Uhr

Nach der Frostperiode im Oberharz ist nun das Löschwasserreservoir an der Südwestflanke des Brockens wieder befüllt worden – unweit des Königsbergs, wo es in jüngster Vergangenheit verheerende Brände gab. Unterdessen ist die Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt zum Teil auf die zweithöchste Stufe 4 angestiegen.