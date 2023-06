Die TU Dresden hat kürzlich eine Fallstudie zur Waldbrandsituation im Harz veröffentlicht, die ebenfalls Probleme bei der Löschwassersituation nennt und dringenden Handlungsbedarf sieht. Demnach sind die vorhandenen Löschwasserstellen wenig gepflegt. Zudem sei die Entfernung mit Fahrtstrecken zu den Wasserstellen mit 30 bis 60 Minuten teilweise zu weit. So müssten in einigen Bereichen neue Entnahmestellen angelegt werden.

Das Bereitstellen von Löschwasser ist Aufgabe der Gemeinden. So ist es im Landesrecht festgeschrieben. Diese erkennen das Problem durchaus an, sehen aber auch private Waldbesitzer in der Pflicht. Der Bürgermeister der Stadt Oberharz am Brocken, Ronald Fiebelkorn, sagt zudem, sei es bei der schieren Größe des Waldes fast schon unmöglich, ein flächendeckendes Netz hinzubekommen.