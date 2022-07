Kampf gegen Waldbrände Zwei neue Löschwassertanks im Oberharz

Um besser auf Waldbrände durch Trockenheit und Dürre reagieren zu können, verfügt der Oberharz nun über ein weiteres Löschwasserreservoir. Auf einem alten Hubschrauberlandeplatz neben den Kesselwagen der Harzer Schmalspurbahnen in Drei-Annen-Hohne und auf dem Brocken wurden am Samstag zwei ausgemusterte Heizöltanks im Nationalpark Harz aufgestellt.

Zuvor hatte das Technische Hilfswerk (THW) die beiden Behälter mit einem Schwerlast-Konvoi von Blankenburg in die Nähe der Rangerstation Scharfenstein gebracht. Kräne hievten die Tanks an ihre Plätze. Die doppelwandigen Stahltanks stammen aus einem stillgelegten Heizkraftwerk – sie sind jeweils sieben Meter lang und haben vier Tonnen Leergewicht. Insgesamt bieten beide Tanks ein Fassungsvermögen von 40.000 Litern.

Stationiert wurden die Tanks auf der Betonfläche eines ehemaligen Hubschrauberlandesplatzes. Von hier aus wurden in den 80er Jahren die durch den sauren Regen geschwächten Wälder aus der Luft gekalkt. "Wir können dadurch unseren Job besser machen und schneller", sagt Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Der bereits befestigte Platz biete zudem eine strategisch gute Lage. "Er ist mit Betonplatten ausgelegt, so mussten wir nicht in die Natur eingreifen und das Wegenetz ist hier vielfältig erreichbar", so Lohse. Über ein gut verzweigtes Wegenetz können im Brandfall Löschfahrzeuge von hier aus einen Großteil der Nordflanke des Brockens erreichen.