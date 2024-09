Waldbrände Landkreis Harz setzt weiter auf Löschflugzeuge

12. September 2024, 12:12 Uhr

Der Waldbrand im Harz ist nach fünf Tagen gelöscht. Geholfen hatten dabei auch die zwei Löschflugzeuge des Landkreises. Der Kreis will auch in Zukunft auf Unterstützung aus der Luft setzen. Dafür hat sich der Kreistag am Mittwochabend mehrheitlich ausgesprochen.