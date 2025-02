Langenstein-Zwieberge Luxus-Bunker in KZ-Stollen: Wie es um die Pläne steht

27. Februar 2025, 08:53 Uhr

Es gehört zu den umstrittensten Bauprojekten in Mitteldeutschland: Der Investor Peter Jugl will einen Luxus-Schutzbunker bei Halberstadt bauen. Dort, wo vor 80 Jahren Häftlinge des KZ Stollen in den Berg treiben mussten. Die Leiterin des Fördervereins der Gedenkstätte, Hanka Rosenkranz, fordert, dass der Stollen wieder in öffentliche Hand zurückkehrt. Und auch Jugl ist nun offenbar an einer gemeinsamen Lösung mit der Gedenkstätte interessiert.